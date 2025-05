Avviati i lavori di sfalcio a Borgo Incoronata

Sono iniziati i lavori di sfalcio dell’erba presso Borgo Incoronata, primo intervento nell’ambito di un programma straordinario di manutenzione del verde pubblico che interesserà progressivamente anche le altre borgate e zone periferiche della città. L’intervento si inserisce in un contesto particolarmente critico: le elevate temperature e le precipitazioni intermittenti delle ultime settimane hanno favorito la rapida crescita dell’erba spontanea, anche in prossimità di marciapiedi, strade e aree pubbliche, con potenziali ripercussioni sulla mobilità e sul decoro urbano. In un quadro reso ancora più complesso da un contratto di manutenzione non adeguato all’estensione e alla complessità del territorio comunale, l’Amministrazione comunale si sta adoperando per ottenere il massimo risultato possibile con le risorse attualmente disponibili, intervenendo tempestivamente laddove vi sono le maggiori criticità. Parallelamente, gli uffici tecnici sono già al lavoro per ridefinire un nuovo modello di gestione del verde urbano, fondato su criteri di programmazione, sostenibilità e attenzione all’ambiente. Una visione che mira a superare la logica dell’intervento emergenziale per garantire nel medio-lungo periodo una cura efficace e continua del patrimonio verde della città. “Mettere al centro l’ambiente e l’ecosistema urbano è una priorità di questa Amministrazione. Dopo anni in cui il verde è stato considerato un elemento secondario, stiamo lavorando per restituirgli la centralità che merita all’interno della pianificazione urbana”, dichiara l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile.



Pubblicato il 30 Maggio 2025