Avviata l’assegnazione di 20 nuovi alloggi popolari

Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021. Dopo un serrato lavoro -durato mesi- di revisione della detta graduatoria e di controllo e verifica della documentazione presentata dagli idonei (casellario giudiziario, redditi, catasto per eventuali proprietà nel frattempo acquisite), così come prescritto dalla Legge Regionale n.10/2014, sono state notificate le convocazioni per l’assegnazione dei 20 alloggi messi a disposizione da Arca Capitanata.

Il Servizio, nell’ambito dei ridottissimi margini di discrezionalità consentiti dalla legge, e nel rispetto rigoroso dell’ordine della graduatoria, cerca di andare incontro a particolari e delicate esigenze dell’utenza (come gravi patologie, ad esempio), compatibilmente alle caratteristiche e alle ubicazioni degli appartamenti da assegnare. L’impegno dell’Esecutivo comunale, dei dirigenti che si sono succeduti, del personale e la collaborazione con Arca Capitanata sono stati determinanti per portare a compimento i procedimenti amministrativi e quindi soddisfare, seppur limitatamente, le esigenze abitative delle fasce deboli della popolazione.



Pubblicato il 22 Ottobre 2025