Avviata l’assegnazione di 20 nuovi alloggi popolari
Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia
Il Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia sta procedendo all’assegnazione definitiva degli alloggi popolari come da graduatoria n. 7 del 2021. Dopo un serrato lavoro -durato mesi- di revisione della detta graduatoria e di controllo e verifica della documentazione presentata dagli idonei (casellario giudiziario, redditi, catasto per eventuali proprietà nel frattempo acquisite), così come prescritto dalla Legge Regionale n.10/2014, sono state notificate le convocazioni per l’assegnazione dei 20 alloggi messi a disposizione da Arca Capitanata.
Il Servizio, nell’ambito dei ridottissimi margini di discrezionalità consentiti dalla legge, e nel rispetto rigoroso dell’ordine della graduatoria, cerca di andare incontro a particolari e delicate esigenze dell’utenza (come gravi patologie, ad esempio), compatibilmente alle caratteristiche e alle ubicazioni degli appartamenti da assegnare. L’impegno dell’Esecutivo comunale, dei dirigenti che si sono succeduti, del personale e la collaborazione con Arca Capitanata sono stati determinanti per portare a compimento i procedimenti amministrativi e quindi soddisfare, seppur limitatamente, le esigenze abitative delle fasce deboli della popolazione.
Pubblicato il 22 Ottobre 2025