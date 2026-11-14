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Avril Lavigne diventa madre: “La nostra principessa è arrivata”

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Avril Lavigne è diventata mamma. La popstar è tornata a farsi sentire sui social condividendo un annuncio a sorpresa con i fan, postando alcune foto che la ritraggono insieme alla figlia: “La nostra mini principessa è arrivata”, ha scritto la cantante nella didascalia, richiamando il testo della sua celebre canzone ‘Girlfriend’. 

Lavigne, 42 anni, era sparita dai radar da quasi un anno, mantenendo ogni riserbo sulla propria gravidanza. Sconosciuta, per il momento, anche l’identità del padre dopo i due matrimoni finiti prima con Deryck Whibley e poi con Chad Kroeger. 

 

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Pubblicato il 14 Novembre 2026

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