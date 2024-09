Aviaria, in Usa primo caso umano senza contatto con animali

(Adnkronos) – In Usa primo caso umano di influenza aviaria A (H5) senza nessun contatto con animali. Il contagio – riferiscono i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) è stato registrato in Missouri. Il soggetto è stato ricoverato in ospedale ed è guarito. Il caso è stato rilevato – secondo il Missouri Department of Health & Senior Services – grazie al sistema di sorveglianza per l'influenza, diverso da quello che gli Usa hanno messo in campo dopo l'epidemia tra i bovini che riguarda solo i lavoratori del settore. "E' il 14esimo caso umano di influenza aviaria H5 negli Usa ma il primo che secondo le autorità non ha avuto contatti con nessun tipo di animale – si legge nel report Cdc – Nel Missouri non sono stati segnalati focolai di H5 nei bovini, ma nel 2024 sono stati segnalati focolai di H5 in allevamenti di pollame commerciali e da cortile. In passato in quello stato l'influenza aviaria H5N1 è stata rilevata negli uccelli selvatici". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2024