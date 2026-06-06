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Avezzano, 16enne violentata in strada: arrestato un 21enne

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(Adnkronos) – Una ragazza di 16 anni è stata violentata ieri nella zona nord di Avezzano, in provincia dell’Aquila. Una violenza avvenuta in strada, come riferisce il quotidiano ‘Il Centro’, e commessa da un 21enne egiziano che avrebbe approfittato dello stato confusionario in cui si trovava la giovane, probabilmente per l’assunzione di alcol. Grazie alla segnalazione di una testimone che ha visto la scena dalla propria abitazione, i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno bloccato il 21enne che è ora in carcere in attesa della convalida. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Giugno 2026

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