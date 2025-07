Avellino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

La nuova Lazio di Maurizio Sarri torna in campo. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 26 luglio, l'Avellino a Frosinone nel ‘Memorial Sandro Criscitiello’. Si tratta della seconda amichevole di questo pre campionato per la squadra del tecnico toscano, tornato sulla panchina della Lazio sedici mesi dopo le dimissioni del marzo 2024. Nella precedente uscita, a pochi giorni dall'inizio del ritiro di Formello, i biancocelesti avevano battuto 3-0 la formazione Primavera. Ora il livello si alza, con l'Avellino che ha festeggiato, al termine della scorsa stagione, il ritorno in Serie B. La sfida tra Avellino e Lazio è in programma oggi, sabato 26 luglio, alle ore 20.30 allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone. Ecco le probabili formazioni:

Avellino (4-3-1-2): Pane; Todisco, Manzi, Frascatore, Milani; Gyabuaa, Palumbo, Armellino; D’Andrea; Panico, Lescano. All. Biancolino

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. All. Sarri L'amichevole tra Avellino e Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sul canale di Sportitalia. Il match sarà visibile anche in chiaro e in streaming, collegandosi con il sito web o scaricando l'app di Sportitalia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Luglio 2025