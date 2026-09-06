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Avellino, aggredisce la ex e la prende a martellate: fermato

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(Adnkronos) –
Ha aggredito la ex a martellate, per questo motivo un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'Avellinese. Tutto sarebbe accaduto in un'abitazione a Calitri e l'allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Avellino e i colleghi della stazione di Calitri che hanno poi sottoposto l'uomo a fermo. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Potenza.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 6 Settembre 2026

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