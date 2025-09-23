Autovelox-trappola, che fine ha fatto la piattaforma per il censimento?

Il dubbio che la promessa di regolarizzare una volta per tutte i tanti ‘autovelox trappola’ piazzati (magari all’inizio di una discesa ripidissima con limite di velocità a 30kmh) sparsi per le nostre strade statali e provinciali fosse il solito annuncio pre-elettorale strombazzato ai quattro venti in uno dei suoi tanti comizi dal Ministro ai Trasporti Salvini, è venuto a molti. Ma adesso è il Codacons, a un paio di settimane dall’annuncio salviniano, a chiedere notizie sulla piattaforma necessaria per passare finalmente al censimento, appunto, degli autovelox. E allora, che fine ha fatto la piattaforma telematica per il censimento degli autovelox installati in Italia, annunciata a più riprese dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini? Se lo chiede -come detto – l’associazione a difesa dei consumatori Codacons, che ricorda come i Comuni abbiano sessanta giorni di tempo dalla effettiva partenza di questa piattaforma per comunicare tutti i dati sugli autovelox al Ministero ai Trasporti pena -come ha annunciato il Ministro in persona – lo spegnimento degli apparecchi. Dopo l’allarme lanciato dallo stesso Codacons ad agosto sui ritardi nella pubblicazione del decreto attuativo del Ministero ai Trasporti sul modulo telematico da fornire ai Comuni, indispensabile per comunicare i dati richiesti circa la localizzazione, la conformità, il modello e l’omologazione degli autovelox, il ministero aveva emanato lo scorso 18 agosto il provvedimento tanto atteso. E sembrava imboccata la buona strada, almeno inizialmente, con un decreto attuativo che disciplinava modalità di istituzione, funzionamento e raccolta dei dati della piattaforma telematica relativi ai dispositivi per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità. Tuttavia lo stesso decreto, all’art. 6, stabilisce che “…ai fini dell’avvio operativo della piattaforma telematica, il presente decreto acquista efficacia dalla data indicata con successivo provvedimento del Direttore Generale per la motorizzazione pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Da quella data, ricorda dunque il decreto, i Comuni avranno non più di sessanta giorni di tempo per comunicare i dati richiesti, e chi non si adeguerà dovrà spegnere gli autovelox installati sul proprio territorio. E allora l’associazione dei consumatori ha chiesto al Mit di accelerare sulla pubblicazione dell’annunciato provvedimento del Direttore Generale per l’motorizzazione, perché attualmente sul fronte degli autovelox regna una situazione di caos e incertezza che -come al solito – si riversa sugli anelli più deboli della catena. E cioè su quegli automobilisti danneggiati solo perché, magari, procedono a una velocità di 25 chilometri orari con la propria autovettura, laddove l’autovelox/trappola impone una velocità ancora più ridotta. Casi limite? Forse, ma per gli automobilisti, per gli enti locali e per tutelare anche la sicurezza stradale – conclude il Codacons – è necessario mantenere gli impegni e spegnere una volta per tutte apparecchi che servono solo a ripianare i bilanci comunali con gli introiti delle contravvenzioni per aver superato i limiti di velocità. E ora, dopo aver assunto impegni, appunto, contro l’uso degli autovelox per “fare cassa”, occorre dare semaforo verde al decreto ministeriale per la <<mappatura>> degli autovelox tramite quella piattaforma telematica su cui gli enti locali dovranno registrare tutti i dispositivi. E il termine già fissato è entro ottobre prossimo, pena lo spegnimento e l’impossibilità di accertare infrazioni.