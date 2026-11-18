(Adnkronos) – Lo sciopero nazionale per il settore dell’autotrasporto si sdoppia a dicembre. Ad annunciare le due giornate di stop per il 7 e il 18 dicembre 2026, che riguarderanno le merci generali e poi i servizi pubblici essenziali, è Usb Lavoro Privato – Coordinamento nazionale Autisti Riuniti.

A partire dal 2 dicembre quindi, spiega il sindacato, “il blocco degli straordinari su base giornaliera e settimanale e lo sciopero della fascia oraria notturna (dalle 22 alle 06) per l’intero comparto delle merci generali, accompagnati da due giornate di sciopero nazionale di 24 ore: il 7 dicembre per le merci generali e il 18 dicembre per i servizi pubblici essenziali (con blocco degli straordinari dal 15 al 19 dicembre)”.

Al centro della vertenza, denuncia Usb, “una giungla di abusi contrattuali, fiscali e previdenziali che colpisce migliaia di conducenti professionali”, dal lavoro notturno “pagato meno di un caffè” allo “scippo delle pensioni usuranti e gravose e truffa contributiva”, dai mancati versamenti obbligatori al fondo sanitario Sanilog, al fondo pensione Priamo e all’ente bilaterale Ebilog, “oltre alla pretesa illegittima di far pagare ai conducenti il rinnovo di Cqc e patentini Adr fuori dall’orario di lavoro e durante le ferie” alla sicurezza.

“Dal 2 dicembre la notte non si regala più e la legge torna in cabina – dichiara Luigi Conte del Coordinamento nazionale Autisti Riuniti Usb – Abbiamo consegnato a tutti gli autisti italiani un vademecum operativo con 9 moduli pronti all’uso per fermarsi allo scoccare delle 7 ore e 48 minuti giornaliere o della decima ora notturna, pretendere i riposi regolari da 11 ore giornaliere e 45 settimanali, rifiutare il facchinaggio abusivo e bloccare ogni abuso senza perdere un solo euro di stipendio ordinario”.

Parallelamente alla mobilitazione nei piazzali e sulle strade, Usb ha avviato un’azione istituzionale e giudiziaria con esposto all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per l’emanazione di una circolare nazionale e controlli incrociati a tappeto tra carte tachigrafiche e buste paga; ed esposti-denuncia a Inps, Inail, Procura della Repubblica e Corte dei Conti per perseguire l’evasione contributiva e fiscale, i premi assicurativi elusi, le violazioni penali alla sicurezza sul lavoro e il danno erariale arrecato alle casse dello Stato e al Servizio Sanitario Nazionale, fa sapere l’Unione sindacale di base.

Usv annuncia anche un nuovo reclamo collettivo al Comitato europeo dei Diritti Sociali (Ceds) di Strasburgo per far dichiarare l’illegittimità europea del lavoro notturno non retribuito e del negato accesso alle pensioni usuranti. “Senza sicurezza, senza diritti e senza giusta retribuzione, le merci restano ferme”, conclude Usb Autisti Riuniti.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026