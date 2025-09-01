Autotorino cresce ancora in Lombardia, acquisito 100% Bianchessi Auto

(Adnkronos) – Continua l'espansione del gruppo Autotorino che ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto : l'operazione riguarda l’acquisto delle 3 sedi della concessionaria operante in provincia di Cremona. Nessun impatto per i 95 collaboratori attualmente in staff. Il perfezionamento dell'acquisizione è subordinato alla valutazione dell’Antitrust e potrebbe essere concluso entro la fine del 2025. “Questa acquisizione – ricorda Plinio Vanini, Presidente di Autotorino SpA – conferma la nostra strategia di crescita continua e sostenibile, in attuazione del piano industriale 2025–2030 di Autotorino. Inoltre, rafforziamo ulteriormente le solide partnership con Toyota Motors, Hyundai e Kia, con cui condividiamo da tempo un percorso di sviluppo sinergico e di affermazione nel mercato italiano". Stefano Martinalli, Direttore Generale e CFO del gruppo, sottolinea come "con questa nuova operazione consolidiamo il nostro core business della distribuzione di mobilità. Il piano di crescita mantiene la velocità pianificata e prevede l’apertura per linee esterne ed interne di almeno 3 sedi fisiche per ogni anno a venire. Di pari passo lo sviluppo di nuove piattaforme ci consentirà di fornire servizi di qualità alla nuova popolazione di consumatori nativi digitali, sempre in un mix vincente fra esperienza fisica e virtuale". —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Settembre 2025