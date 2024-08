Autonomia, anche la Toscana ricorre alla Consulta

(Adnkronos) – Anche la Regione Toscana ricorre alla Corte costituzionale contro il Governo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge n.86 del 2024, concernente le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. A presentare il ricorso sarà il presidente Eugenio Giani in una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 22 agosto, presso la Sala Pegaso della presidenza, in Piazza Duomo 10 a Firenze. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Agosto 2024