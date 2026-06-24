Auto e Moto

Automobile Club Milano, Pietro Meda confermato Presidente fino al 2030

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il nuovo Consiglio Direttivo di Automobile Club Milano ha confermato all’unanimità l’avvocato Pietro Meda alla presidenza dell’Ente per il quadriennio 2026-2030. La decisione è arrivata oggi, nella sede di Corso Venezia, durante la prima riunione di insediamento del Consiglio eletto dall’Assemblea dello scorso 18 giugno. Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Giandomenico Amodeo, Paolo Longoni, Pietro Meda, Enrico Radaelli ed Edoardo Schön. Nel corso della seduta sono stati inoltre eletti i due vicepresidenti: Enrico Radaelli ed Edoardo Schön.
 L’insediamento del nuovo Consiglio segna una linea di continuità nella guida dell’Ente e, al tempo stesso, conferma l’impegno di Automobile Club Milano a proseguire la propria attività al servizio dei Soci, delle Istituzioni e della collettività. Da oltre 120 anni Automobile Club Milano rappresenta un punto di riferimento per gli automobilisti, per gli appassionati di auto storiche e sportive e per il mondo del Motorsport. 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

KTM 790 Duke 2027, la naked austriaca si rinnova

21 minuti fa

Per 8 italiani su 10 l’auto è ormai un lusso ma resta indispensabile

21 minuti fa

Dopo la tragedia di Sofia Barberi, l’Associazione Borgogni querela l’autore del video

21 minuti fa

Nuova Audi A3, tecnologia da categoria superiore

22 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio