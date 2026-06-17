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Auto, Urso: “2025 anno orribile, scontato errori strategici Stellantis, ripresa produttiva da 6 mesi”

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(Adnkronos) – "La produzione di auto in Italia ha ripreso finalmente a crescere, è sostanzialmente positiva ormai da sei mesi, dal dicembre dello scorso anno, rispetto appunto a quello che è stato un anno orribile, il 2025, in cui abbiamo scontato gli errori strategici della precedente gestione di Stellantis e in cui finalmente si è potuto calare il piano Italia, che rafforza, anche con le ultime scelte strategiche che sono state illustrate anche ai sindacati poche ore fa, questa tendenza alla ripresa produttiva piuttosto significativa e che mi auguro continui progressivamente nei prossimi mesi, ha contribuito anche alla crescita della produzione industriale registrata negli ultimi tre mesi e di fatto già evidente i quelli dell'ultima parte dello scorso anno.La crisi dell'auto, però, è una crisi europea". E' quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo in un video messaggio alla conferenza annuale di Motus-E “L’automotive verso il 2035: previsioni, sfide e opportunità” a Roma. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Giugno 2026

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