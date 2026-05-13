Auto Union Lucca: il ritorno della regina della velocità

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Auto Union Lucca torna a far parlare di sé con una ricostruzione fedele che riporta su strada una delle vetture più iconiche della storia dell’automobile. Presentata proprio nella città toscana che ne consacrò il mito, questa replica rappresenta un tributo concreto alla stagione pionieristica delle corse e dei record di velocità. Nel 1935, con Hans Stuck al volante, la vettura raggiunse una velocità massima di 326,975 km/h, stabilendo il primato mondiale sul miglio con partenza lanciata. Un risultato straordinario per l’epoca, ottenuto lungo un tratto stradale nei pressi di Lucca e capace di consacrare la streamliner come l’auto da corsa stradale più veloce al mondo. Oggi, grazie al lavoro di Audi Tradition, quel progetto rivive attraverso una replica realizzata con estrema attenzione ai dettagli, capace di restituire fedelmente l’essenza tecnica e stilistica dell’originale. La Auto Union Lucca nasce sulla base della Type B e si distingue per soluzioni avanzate che, ancora oggi, colpiscono per modernità. La carrozzeria in alluminio, modellata per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica, è uno degli elementi chiave del progetto, insieme alla silhouette allungata con coda a pinna e passaruota carenati. Sotto il cofano trova spazio un motore V16 sovralimentato da circa 5,0 litri, capace inizialmente di 343 CV e successivamente evoluto fino a 375 CV. Numeri impressionanti per gli anni Trenta, ma soprattutto espressione di una ricerca tecnica continua, alimentata dalla competizione diretta tra i grandi marchi tedeschi dell’epoca. Determinante fu anche il lavoro in galleria del vento, ancora poco diffuso in Europa, che permise agli ingegneri Auto Union di affinare ogni dettaglio. Dalle prese d’aria posteriori fino alle coperture delle ruote, ogni elemento era studiato per massimizzare la velocità e la stabilità. La storia del record, tra test in Germania, tentativi in Ungheria e il definitivo successo in Italia, racconta un’epoca in cui la ricerca delle prestazioni rappresentava una sfida continua. Oggi, la replica della Auto Union Lucca non è solo un esercizio di memoria, ma un simbolo tangibile della capacità di innovare che ha sempre contraddistinto il marchio dei quattro anelli.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026