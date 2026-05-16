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Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è

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(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a Modena. L'uomo, originario della provincia di Bergamo, è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena. Classe 1995, a quanto si apprende è incensurato ed è stato portato in questura sotto interrogatorio. A bordo di una Citroen C3, ha imboccato a velocità sostenuta da largo Garibaldi via Emilia Centro. Ha tentato la fuga, armato di coltello, e ha ferito una persona che cercava di bloccarlo. Con l'intervento di altri è stato bloccato e fermato dalle forze dell'ordine. Al momento dell'interrogato non è sembrato sotto effetto di droga o alcool.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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