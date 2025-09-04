Attualità

Auto su folla a Berlino: diversi feriti, tra loro anche dei bambini

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un'auto è piombata su un gruppo di persone a Berlino, causando diversi feriti. Lo riporta la Bild precisando che l'incidente è avvenuto intorno alle 13.10 in Seestrasse, Berlino-Wedding. Si ritiene che tra le vittime vi siano molti bambini, poiché sul posto erano presenti diversi gruppi. Secondo le prime informazioni, una persona è rimasta gravemente ferita e diversi bambini sono rimasti leggermente feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Emicrania, ‘incompreso’ 1 paziente su 10: la malattia sbarca a Venezia

20 minuti fa

Dal 12 al 14 settembre a Nemi torna Borgo diVino

37 minuti fa

Al via Vicenzaoro September, attesi 605 buyer da 62 paesi

50 minuti fa

Sinner e il furto (sventato) agli Us Open: “Ho controllato se avesse preso telefono o portafoglio”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio