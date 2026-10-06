Auto, si rinnova Subito Motori il parco auto più grande d’Italia

(Adnkronos) – Su Subito, ogni 3 minuti un'auto trova un nuovo proprietario. Succede da anni, ed è il segno più chiaro di quello che la piattaforma è sempre stata: un grande ed efficace luogo di incontro tra chi cerca un'auto e chi la vende. Oggi Subito sceglie di dare a questa identità una forma esplicita con il lancio del nuovo Subito Motori, un'esperienza dedicata all'auto che è anche il primo passo di un percorso più ampio: ciascuna delle quattro anime della piattaforma (Motori, Market, Immobili e Lavoro) ha da adesso una home page specifica. La storia comincia nel 2007, quando Subito nasce in Italia con l’obiettivo di portare la second hand online nel nostro Paese. Quasi immediatamente quella dell’Auto diventa la categoria più vivace per traffico e utenti. Oggi è diventata anche, di fatto, il parco auto più grande d’Italia: oltre 500.000 annunci live ogni giorno, pubblicati da 250.000 venditori privati e da quasi 8.500 rivenditori verificati, nonché una community di oltre 650.000 persone che ogni giorno visitano la piattaforma per trovare la loro prossima auto. E la scelta è ampia quanto le esigenze; l’usato è un alleato che consente di acquistare la prima auto per un neopatentato, l’auto di cui si ha bisogno per lavoro o per spostarsi in famiglia, ma anche l’auto dei sogni: che sia un brand premium, una serie speciale oppure una introvabile youngtimer o heritage, se è in vendita è su Subito Motori. "Il Dna Motori di Subito aveva bisogno di essere esplicitato e valorizzato", ha dichiarato Francesco Gaziano, Cmo di Subito. "Abbiamo deciso, orgogliosamente, di investire sulla nostra categoria core per affermare una leadership di fatto ‘alla Subito’: vicina, affidabile, competente; un punto di riferimento per le persone nella scelta di quello che è, di fatto, il secondo acquisto più importante della loro vita, subito dopo la casa. Il nuovo Subito Motori consente quindi ai nostri utenti di trovare l’auto giusta per loro in maniera intuitiva, veloce ed efficace”. Per questo rinnovamento, Subito è partita da chi usa la piattaforma, analizzando in primis i dati generati ogni giorno da milioni di utenti, accompagnati dall’ascolto tramite interviste e panel. Da qui il team di Product&Tech, interno all’azienda, ha ricavato i veri bisogni di chi compra, vende e gestisce un'auto. Nel percorso sono stati considerati anche gli utenti professionali. "In due anni abbiamo rinnovato completamente il prodotto senza snaturarlo", ha dichiarato Andrea Negri, Product & UX Director di Subito. "Il nostro metodo parte sempre dai dati e dai bisogni delle persone, e ogni soluzione viene validata passo dopo passo prima di arrivare a chi usa la piattaforma. Per questo il prodotto è cambiato molto ma è rimasto fedele ai principi che ci contraddistinguono: semplicità, efficacia e affidabilità. Oggi Subito Motori restituisce un’esperienza più specifica e performante, grazie ad una continua innovazione di prodotto sviluppata internamente dal nostro team, che segue metodologie di sviluppo software all’avanguardia per offrire a privati e professionisti un'esperienza pensata esclusivamente per le esigenze del mercato italiano”. I cambiamenti riguardano sia la ricerca di un’auto, dove sono stati migliorati i filtri esistenti e ne sono stati introdotti di nuovi, con l’obiettivo di rendere più veloce trovare quello che si cerca; ma anche la vendita, semplificando la procedura di inserimento annuncio rendendolo allo stesso tempo più completo e quindi più facile da trovare. Nello specifico il nuovo portale offre nuovi filtri specifici (potenza in CV e kW, dimensioni, equipaggiamento, neopatentati) e ricerca facilitata (multimodello per marca, multiselezione di carrozzeria e colore, classe di emissione e carburante) che permettono di trovare l'auto in base a esigenze concrete, orientandosi tra oltre mezzo milione di annunci in modo semplice e veloce. Il filtro per dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) utilissimo nella vita reale, è, a oggi, un unicum sul mercato. Prevista inoltre la possibilità di ordinamento dei risultati di ricerca per i filtri più usati. Label dedicate all’usato professionale: “rivenditore verificato” che contraddistingue i professionisti di cui Subito verifica l’identità e l’esistenza dell'attività, e “auto certificate” che indica i veicoli garantiti dalla casa madre. Inserimento dell'annuncio da targa con AI: il riconoscimento della targa dalla foto consente la compilazione automatica dei campi corrispondenti ai filtri di ricerca, rendendo l’inserimento dell’annuncio rapido, preciso e a prova d'errore. In fase di pubblicazione, poi, il prezzo consigliato, basato su un range di auto simili presenti su Subito, aiuta a fissare il prezzo giusto. Pensando al mercato dell’auto in Italia, l'usato è ormai una scelta radicata: nel 2025 si sono vendute oltre due auto usate per ogni auto nuova . L'Osservatorio Second Hand Economy di Subito, realizzato con Ipsos Doxa , conferma il suo stato di salute: 1 italiano su 5 ha acquistato un'auto usata negli ultimi tre anni (+6 punti rispetto al 2024), e cambiano anche le motorizzazioni, con ibrido (16%) ed elettrico (14%) che, sommati, superano per la prima volta la benzina (ferma al 22%: era il 29% nel 2024). Il mercato dell’usato non cresce solo in volume, ma anche in fiducia: aumentano i vantaggi percepiti e si riducono gli svantaggi. "Se guardiamo più in generale il settore automotive, possiamo dire che sia l’unica industry che negli ultimi vent'anni si sia trovata ad affrontare tre rivoluzioni: cambio di regolamentazione, ricambio generazionale, transizione energetica e il suo impatto geopolitico” commenta Cristiana Alicata, Mobility Director di Subito. “Senza dimenticare l’online, che ha spostato sempre più ricerca e decisione di acquisto nella dimensione virtuale. Trasformazioni così radicali impattano tutta la filiera, in primis chi le auto le vende. Conosciamo i dealer, le sfide che si trovano ad affrontare e siamo felici di poter offrire loro non solo una vetrina, ma uno strumento rinnovato in grado di essere concretamente di supporto al loro business”. Chi le vende, in effetti, oggi fa un mestiere diverso da quello di qualche anno fa. Il dealer non si limita più a esporre auto in uno showroom: si occupa anche di marketing, finanza, tecnologia, e in questo scenario l’online è un alleato che semplifica il lavoro quotidiano. L'usato, inoltre, sta diventando sempre più interessante per i dealer, , perché fonte di reddito e di autonomia rispetto alle case automobilistiche. Il viaggio di Subito Motori non si ferma qui. Il prodotto è in continua evoluzione e nel 2027 continuerà a migliorarsi, con l'obiettivo di estrarre valore dalla piattaforma per tutti i suoi utenti e di accompagnare l'auto, e le esigenze di mobilità degli italiani, in tutto il loro ciclo di vita.

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Pubblicato il 6 Ottobre 2026