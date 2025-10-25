Attualità

Auto si ribalta e finisce contro B&B a Roma, 5 feriti

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Incidente questa notte alle 5 in Via Tuscolana a Roma. Un'auto è uscita di strada, all'altezza del civico 728, e si è ribaltata andando a finire sull'ingresso di un B&B distruggendolo in parte e bloccando il passaggio alle persone all'interno. Sul posto i vigili del fuoco, che appena arrivati hanno estratto cinque persone dall'autovettura, trasportate poi in codice rosso in ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246

17 minuti fa

Marina Berlusconi: “La giustizia come la luna ha due facce, convinta della necessità di una riforma”

22 minuti fa

MotoGp Malesia, pole di Bagnaia davanti ad Alex Marquez

59 minuti fa

Ultimi temporali poi torna il sole, su anche il termometro: previsioni meteo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio