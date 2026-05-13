Auto sempre più vecchie in Italia: bandiera nera per Calabria, Sicilia e Basilicata

(Adnkronos) – In Italia continuano ad aumentare gli anni delle auto in circolazione e con essi crescono anche i costi assicurativi. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it su oltre 12 milioni di preventivi Rc auto raccolti nell’ultimo anno, l’età media del parco circolante italiano ha ormai raggiunto i 12 anni e mezzo.

L’invecchiamento delle vetture non incide soltanto su manutenzione e consumi, ma ha effetti diretti anche sul costo delle polizze assicurative. I dati evidenziano infatti come il premio medio Rc auto aumenti sensibilmente con il crescere dell’età del veicolo. Se per un’automobile di 10 anni il premio medio si attesta a 461 euro, il costo sale a 559 euro per una vettura di 12 anni e arriva a 575 euro per un’auto di 14 anni. In appena quattro anni, quindi, il premio assicurativo cresce del 25%. «Dal punto di vista assicurativo, bisogna inoltre mettere in conto che l’offerta di garanzie accessorie per le autovetture più vecchie è limitata» spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Alcune coperture, ad esempio quella che tutela da furto e incendio, tendono ad essere meno efficaci all’avanzare dell’età del veicolo, mentre altre, come quelle contro gli eventi naturali o gli atti vandalici, difficilmente vengono offerte dalle compagnie assicurative se la vettura ha troppi anni sulle spalle». L’invecchiamento di una vettura è legata all’aumento delle richieste di assistenza stradale, ad aprile 2026 ben il 56% degli automobilisti che hanno scelto una garanzia accessoria insieme alla Rc auto ha optato proprio per la copertura dedicata all’assistenza stradale. Nel 2024 la percentuale era pari al 39%. Le auto più vecchie d’Italia circolano in Calabria e Sicilia, dove l’età media delle vetture ha raggiunto i 14 anni e 4 mesi, quasi due anni in più rispetto alla media nazionale. Seguono Basilicata con 14 anni e 2 mesi e, a pari merito, Puglia e Sardegna con 14 anni. La regione con il parco auto più giovane risulta invece la Toscana, dove l’età media delle vetture è pari a 11 anni e 5 mesi. Seguono il Lazio e la Lombardia con una media di 11 anni e 11 mesi, mentre l’Emilia-Romagna si attesta a 12 anni e 4 mesi.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Maggio 2026