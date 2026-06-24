Auto rubate smontate e rivendute, otto arresti a Cerignola

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura foggiana, nei confronti di 8 indagati (tutti originari di Cerignola, di età compresa tra i 20 e i 53 anni, di cui 3 destinatari del carcere e 5 degli arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di autovetture e dei relativi pezzi di ricambio. L’indagine avviata nel marzo 2025 in seguito al fermo di indiziato di delitto di due uomini di nazionalità polacca, sorpresi mentre caricavano su un furgone componenti meccaniche e di carrozzeria di auto rubate, avrebbe consentito di individuare un’associazione per delinquere con base operativa a Cerignola, specializzata nella ricettazione e nel riciclaggio di pezzi di auto rubate. Le indagini, condotte dai Carabinieri con il coordinamento della Procura di Foggia, avrebbero inoltre permesso di ricostruire il modus operandi adottato degli indagati, che dopo il furto dei veicoli in diverse aree del Sud Italia e il successivo occultamento in depositi e box all’interno di autoparchi o in aree rurali tra Foggia e Cerignola, avrebbero proceduto allo smontaggio dei mezzi e alle operazioni tese ad ostacolarne l’identificazione (punzonatura, smerigliatura dei telai). Sarebbe stata inoltre documentata la commercializzazione dei pezzi d’auto sia in Italia che all’estero, attraverso canali e-commerce e rivendite riconducibili a due ditte di autoricambi autorizzate, entrambe con sede a Cerignola, una delle quali riferibile al capo promotore dell’associazione.

Gli indagati, che si sarebbero avvalsi per le comunicazioni telefoniche di sim fittiziamente intestate a stranieri, avrebbero non solo utilizzato metodi finalizzati ad eludere l’origine della merce, trasportandola mediante furgoni a noleggio o affidandola a corrieri di una nota società di spedizione, ma avrebbero anche fatto ricorso a false fatture e conti correnti intestati a terzi per ostacolare la riconducibilità dei profitti illeciti, quantificati in più di 2 milioni e mezzo di euro. Nel provvedimento sono gli 11 episodi di ricettazione e riciclaggio, compiuti tra agosto e novembre 2025, contestati all’associazione, in relazione ai pezzi di ricambio di circa 40 veicoli rubati. Due persone sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto e due denunciate in stato di libertà per episodi riconducibili ai reati contestati; sono stati infine sottoposti a sequestro complessivamente più di 10mila pezzi o parti di veicoli provento di furto.



Pubblicato il 24 Giugno 2026