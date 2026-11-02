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Auto rubata al parroco in provincia di Napoli, il furto mentre diceva messa per i defunti al cimitero

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(Adnkronos) –
Hanno rubato l’auto al parroco mentre diceva messa al cimitero nel giorno della commemorazione dei defunti. È accaduto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il sacerdote della parrocchia San Pio X ha denunciato nella caserma dei carabinieri di Giugliano in Campania il furto della propria auto, una Fiat 500 L di colore bianco, rubata mentre il parroco era nel cimitero cittadino per la celebrazione eucaristica della commemorazione dei defunti. Indagini in corso da parte dei carabinieri, impegnati anche nell’acquisizione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Novembre 2026

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