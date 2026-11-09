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Auto piomba sul cantiere in autostrada: operaio di 48 anni muore mentre lavorava sull’A11

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(Adnkronos) – Un operaio di 48 anni è stato investito sull’A11 mentre era al lavoro in un cantiere. L’incidente è avvenuto nella notte all’altezza di Prato Est in direzione Mare. Secondo quanto si è appreso, l’uomo che era alla guida dell’auto si è fermato per prestare soccorso all’operaio. Sono in corso gli accertamenti sull’incidente stradale. 

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Pubblicato il 9 Novembre 2026

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