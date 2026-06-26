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Auto fuori strada tra Foggia e Manfredonia, 3 morti sulla statale 89

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(Adnkronos) – E' di tre morti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Le vittime sono due uomini e una donna, che viaggiavano su una Opel Corsa.  Secondo le prime informazioni, l'auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita fuori strada, ribaltandosi più volte. A dare l'allarme intorno alle 4 del mattino è stato un automobilista, ma l'intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano. Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere dell'auto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Giugno 2026

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