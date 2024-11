Auto fuori strada nel biellese, morto bimbo di 4 anni

(Adnkronos) – E' morto, dopo il ricovero all'Ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino di 4 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nel biellese, a Trivero, nella frazione Ferrero, dove un'auto è finita fuori strada poco dopo mezzanotte. Inutili tutte le manovre per rianimarlo: il bimbo era arrivato con l'elicottero notturno già in condizioni gravissime e in arresto cardiaco. Feriti in maniera non grave la madre di 41 anni, il padre di 47 e due altri figli di 9 e 11 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Novembre 2024