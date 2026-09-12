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Auto fuori strada in provincia di Cuneo: muore 26enne, ferita moglie incinta

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(Adnkronos) – Un uomo di 26 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Fossano in provincia di Cuneo oggi, sabato 12 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'auto è finita fuori strada: il 26enne è deceduto mentre la moglie, incinta, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. A indagare per chiarire la dinamica sono i carabinieri. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Settembre 2026

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