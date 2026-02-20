Attualità

Auto finisce fuori strada, due morti e un ferito tra Trani e Barletta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2 sulla strada tra Trani e Barletta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che è uscita fuori strada e che poi si è completamente distrutta. Un uomo di 32 anni, di Trani, è morto sul colpo. L'altra persona deceduta è morta successivamente in ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump chiede al Pentagono di pubblicare tutti i file su ricerca di vita extraterrestre e Ufo

23 minuti fa

Venezuela, approvata l’amnistia per i prigionieri politici: libero l’alleato di Machado

1 ora fa

Napoli, operatore sociosanitario abusa di una minore ricoverata: arrestato

2 ore fa

Riccardo Cocciante compie 80 anni e torna con un nuovo album

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio