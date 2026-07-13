Attualità

Auto finisce contro un albero a Cisterna di Latina: due morti

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Un uomo di 53 anni e una donna di 57 hanno perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sulla via Appia, a Cisterna di Latina, in località Le Castella. Erano circa le 12 quando il veicolo sul quale viaggiavano, proveniente da Velletri, per cause ancora in fase di accertamento è uscito di strada, finendo contro un albero a bordo carreggiata. Per i due non c'è stato nulla da fare: i sanitari dell'Ares 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Cisterna, oltre alla polizia locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e le due salme sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.  Secondo le prime informazioni, le due vittime non erano residenti nella zona. Testimoni presenti sul luogo dell'incidente avrebbero riferito di aver visto l'auto procedere sulla strada e virare improvvisamente verso l'albero. Non si esclude un malore del conducente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi. La circolazione è stata successivamente ripristinata e la situazione ora risulta tornata alla normalità. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Controlli su movida: alcol a minori e violazione norme antincendio in nota discoteca Soverato

19 minuti fa

Spionaggio e sabotaggio, Francia denuncia attacchi informatici della Russia all’Ue. Germania convoca ambasciatore

35 minuti fa

Roma, Dybala rinnova per una stagione

40 minuti fa

Ranucci, da inquirenti “interesse investigativo” su presenze Lavitola in redazione Report

42 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio