Auto elettriche: verità e bugie da smentire una volta per tutte

(Adnkronos) – L’auto elettrica è il simbolo del futuro della mobilità. Eppure, nonostante gli incentivi statali in arrivo e l’attenzione crescente dei media, resta per molti italiani un oggetto ancora misterioso, a metà tra rivoluzione tecnologica e oggetto del sospetto. Lo dimostra un’indagine realizzata da Facile.it con l’istituto di ricerca mUp Research, che ha interrogato un campione rappresentativo di automobilisti italiani su alcune delle affermazioni più diffuse a proposito dei veicoli elettrici. Il risultato? Milioni di italiani credono ancora a fake news ormai smentite da dati e studi ufficiali.

Mito 1 – “Le auto elettriche inquinano più di quelle a benzina” E' falso perchè l’impatto ambientale della produzione delle batterie è reale, ma va valutato nell’intero ciclo di vita del veicolo. Se alimentate da fonti rinnovabili, le auto elettriche emettono meno CO₂ rispetto ai veicoli a combustione, soprattutto nelle fasi di utilizzo. Eppure, oltre 8 milioni di italiani restano convinti del contrario.

Mito 2 – “Le batterie si esauriscono in pochi anni” E' falso anzi è vero l’opposto: le batterie di nuova generazione hanno una durata stimata tra i 10 e i 20 anni. Non a caso, molti produttori offrono garanzie di 8 anni o più. Tuttavia, circa due italiani su tre credono ancora che la batteria abbia una vita breve.

Mito 3 – “In Italia ci sono meno di 2.500 colonnine pubbliche” Anche questo è falso, nel 2025, secondo i dati Motus-E, i punti di ricarica pubblici sono oltre 66.000, e la rete è in espansione. Inoltre, le app per smartphone rendono sempre più semplice trovare e usare le colonnine. Eppure, quasi il 70% degli italiani pensa che siano ancora solo poche migliaia. Mito 4 – “Le auto elettriche prendono fuoco facilmente” No, infatti numerosi studi indipendenti dimostrano che gli incendi dei veicoli elettrici sono rari e statisticamente meno frequenti rispetto ai veicoli a combustione. Nonostante ciò, oltre 13 milioni di italiani credono ancora che i veicoli elettrici siano “più pericolosi”.

Mito 5 – "L'elettricità per le auto elettriche viene solo da fonti fossili" Si tratta di un mix energetico italiano che comprende una quota crescente di fonti rinnovabili. Inoltre, chi ricarica l'auto a casa può scegliere energia verde certificata. Dire che l'elettricità è "solo fossile" è una semplificazione fuorviante: oggi, quasi il 30% dell'energia elettrica italiana è già rinnovabile.



Pubblicato il 27 Settembre 2025