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Auto contro guardrail nel foggiano, morto un 17enne e feriti altri 4 giovani

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 80 nei pressi di Orta Nova, in provincia di Foggia. E' accaduto intorno alle 3. In auto c'erano altri quattro ragazzi che sono rimasti feriti. La vettura è finita contro il guardrail dopo essersi sbilanciata e capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Maggio 2026

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