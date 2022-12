Autismo, la Regione stanzia 6,3 mln per il sostegno

E’ stata approvata in Giunta pugliese la proposta di stanziamento di 6,3 milioni per gli interventi in favore delle persone con disturbi dello spettro autistico. Con una parte di queste risorse saranno realizzati dagli ambiti territoriali interventi di assistenza e socializzazione in favore dei minori con disturbo dello spettro autistico, con partecipazione ad attivita’ extracurriculari, laboratori ludici, sportivi, culturali. Un’altra parte delle risorse e’ per la prima volta destinata dalla Puglia a supporto del servizio di integrazione scolastica di competenza degli ambiti territoriali. Lo scopo e’ aumentare il numero di ore di inclusione scolastica in favore dell’alunno, garantire la continuita’ assistenziale mediante la destinazione dello stesso educatore al medesimo ragazzo e al contempo prestare attenzione affinche’ siano assicurate migliori condizioni lavorative. “La realizzazione di politiche di inclusione a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico – dichiara l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone – rientra tra le nostre priorita’ nell’ottica di una sempre maggiore ed effettiva loro valorizzazione”. “Abbiamo appreso favorevolmente dell’approvazione da parte della Giunta regionale di interventi a valere sulle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilita’, nell’ambito della programmazione regionale degli interventi a valenza sociale, misura rivolta a chi e’ affetto da disturbi dello spettro autistico”: lo dichiarano le segreterie di Cgil e Fp Puglia. “E’ un primo passo – commentano – rispetto alla battaglia che come sindacato stiamo portando avanti per superare la frammentazione del servizio di integrazione scolastica disabili, attualmente gestito dalle Scuole, dalle Province, dai Comuni e dalla Regione, con l’auspicio di giungere quanto prima ad uniformare il suddetto sistema su tutto il territorio regionale con un unico Ente e/o Societa’, superando cosi’ l’attuale gestione precaria del servizio”.

