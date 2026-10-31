Asl Foggia, “Autism Box” su 51 ambulanze per un soccorso più inclusivo

Soccorso più inclusivo e attento alle esigenze dei pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico, con il supporto di strumenti specifici a bordo delle ambulanze del 118 e personale formato. ASL Foggia lancia il progetto ‘Autism Box’ per rafforzare la qualità dell’assistenza del Servizio di Emergenza Sanitaria, con kit destinati a tutte le ambulanze della rete territoriale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la Cooperativa sociale ‘Il Posto Felice’ di Foggia, grazie alla donazione dei kit Autism Box e il Policlinico Foggia.

Il progetto affianca la disponibilità di ausili dedicati a pazienti autistici a un percorso rivolto al personale sanitario, per migliorare la gestione degli interventi di soccorso e del trasporto in ambulanza, con particolare attenzione ai bisogni comunicativi, comportamentali e sensoriali, soprattutto di bambini e ragazzi. Autism Box contiene strumenti pensati per favorire il benessere del paziente e agevolare il lavoro del personale sanitario. Cuffie antirumore, per attenuare i suoni di sirene, strumenti e voci che possono generare stress. Timer visivi, per aiutare a comprendere e gestire i tempi di attesa. Oggetti sensoriali e tattili, per contribuire a ridurre l’ansia. Tabelle con pittogrammi, raffiguranti parti del corpo e stati emotivi, per facilitare l’espressione delle emozioni e degli stati d’animo.

Coperte a pressione o leggere, utili a offrire contenimento e un maggiore senso di sicurezza. ASL Foggia avrà a disposizione 51 Autism Box, una per ogni ambulanza della rete di emergenza urgenza 118. “La qualità del soccorso in emergenza si misura anche dalla capacità di riconoscere i bisogni specifici di ogni paziente e di adattare l’intervento alle sue necessità” – dichiara Tiziana Dimatteo Direttrice Generale di ASL Foggia. “Con Autism Box – sottolinea Stefano Colelli Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza di ASL Foggia – ASL Foggia mira a promuovere un modello di assistenza in emergenza affinché ogni intervento del 118 possa rispondere in modo sempre più efficace e rispettoso alle esigenze della persona”.



Pubblicato il 31 Ottobre 2026