Auteri: “Tre punti che danno serenità”

La miglior versione del Foggia targato mister Auteri, s’impone sul Sorrento, oramai ex capolista, domenica sera davanti ai propri tifosi dello “Zaccheria” con un netto 2-0, seppur avvenuto nella ripresa ma che sarebbe potuto essere anche più ampio come risultato. Il Foggia torna a vincere dopo 6 mesi dall’ultimo successo interno di fronte al proprio pubblico. Decidono la sfida le reti di Berra al 60’, di testa sugli sviluppi di un corner e Ravasio su rigore (concesso dopo on field review per fallo di mano di Cuccurullo).

In classifica i rossoneri ora hanno 8 punti e sono distanti due punti dalla zona playout e adue da quella playoff. Il commento del tecnico Gaetano Auteri, al termine della partita, in sala stampa: “Ho cambiato modulo (passando al 3-5-2, ndr) perché volevo un certo tipo di pericolosità davanti. Il 3-5-2 ha funzionato perché lo abbiamo preparato bene in settimana, non ci siamo inventati nulla. Contava la vittoria. Eravamo consapevoli che anche in caso di sconfitta ci saremmo dovuti aggrappare al bel gioco che stiamo facendo.

Abbiamo vinto con merito e spero possa risvegliare l’entusiasmo della città. Un entusiasmo che non cambia i nostri obiettivi che sono sempre gli stessi. Ma che può sicuramente aiutarci e far piacere poter contare sul pubblico, come quello visto con il Cerignola. Questi tre punti ci danno serenità, ma non troppa”. Il Foggia tornerà in campo domenica alle 14.30 in trasferta al “Maruggia” contro il Cosenza, reduce dal ko di Bari. (Ph. F: Antonellis/Calcio Foggia).



Pubblicato il 28 Settembre 2026