Il Foggia conferma la fiducia a Gaetano Auteri. Nessun ribaltone in panchina: il tecnico siciliano resta alla guida della formazione rossonera. È questa la decisione maturata al termine del vertice societario durante il quale è stato analizzato il momento particolarmente delicato della squadra, scivolata al quartultimo posto in classifica. Al tavolo, per guardarsi negli occhi, c’erano i vertici operativi e tecnici del club. Accanto ad Auteri si sono seduti il socio Antonio De Vitto, il responsabile dell’area tecnica Pavone e il direttore sportivo Casella. Un quadrato societario formato per fare scudo alla guida tecnica e analizzare, con profonda serenità, il momento certamente complesso che sta attraversando la squadra in questa fase. Nessun processo, dunque, ma un’analisi lucida per compattare le fila e capire come invertire la rotta. Il confronto ha spazzato via i dubbi, certificando che le parti proseguiranno il cammino insieme. La fiducia non è in discussione, la volontà è quella di non fare strappi, ma la consapevolezza generale è che la via d’uscita passi ora unicamente dai risultati e dal lavoro. Auteri resta dunque in sella ma la palla passa inevitabilmente al campo per una reazione immediata. Nel corso dell’incontro sono state inoltre delineate le possibili strategie in vista della sessione invernale di mercato, con l’obiettivo di intervenire sulla rosa e provare a invertire la rotta nella seconda parte della stagione. Adesso, però, la concentrazione è rivolta al campo. All’orizzonte c’è la trasferta di domenica sul campo della Scafatese.



Pubblicato il 18 Novembre 2026