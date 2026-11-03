Auteri scuote il Foggia:“Col Casarano disputata una grande partita, ingenui però sul gol subito”

Sotto una pioggia fitta, il Foggia strappa un punto d’oro al “Capozza” nel derby contro il Casarano. Ma soprattutto arriva la conferma che i rossoneri non mollano mai, neanche quando sono a un passo dal capitolare, nonostante la superiorità numerica maturata nella ripresa per l’espulsione di Negro tra le fila salentine. Ci pensa Luciani a far esplodere i circa 200 tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti, fissando il risultato finale sul 2-2. In precedenza, Ravasio aveva portato in vantaggio il Foggia nella prima frazione di gioco, prima di essere raggiunto da Mercadante poco prima dell’intervallo.

Nel finale del secondo tempo, Cioffi aveva riportato avanti il Casarano con un fendente diagonale che non aveva lasciato scampo all’estremo difensore rossonero. Il pareggio, come detto, è arrivato sul gong, al termine di un derby ricco di emozioni. Un punto a testa che consente a entrambe le formazioni di muovere, seppur di poco, la classifica e mantenere a due lunghezze la zona pericolante. Il tecnico Gaetano Auteri, intervenuto nel post-gara a Foggia TV durante “Direttissima”, ha analizzato il match: “Abbiamo fatto una grande partita, anche undici contro undici. Poi, con l’uomo in più, è diventato quasi un monologo. Tuttavia, i nostri errori sono stati quelli di essere disattenti, superficiali e ingenui nell’azione del primo gol, perché battono una rimessa laterale velocemente e poi nasce il calcio d’angolo.

Dovevamo coprire meglio le posizioni e siamo invece rimasti a guardare”. Auteri non ci sta, dunque, a considerare positivo un pareggio che poteva trasformarsi in una vittoria, soprattutto alla luce della superiorità numerica e dell’importanza dello scontro diretto. Il Casarano, partito con ambizioni diverse, si ritrova oggi con gli stessi punti del Foggia e deve e deve guardarsi da vicino dalla zona playout. Il tecnico chiede pertanto maggiore precisione nei movimenti e meno disattenzioni. Dopo aver sottolineato anche la forza dell’avversario, ha evidenziato la personalità mostrata dai suoi ragazzi nonostante le defezioni e la presenza di diversi giovani: “Ribadisco che abbiamo giocato una grande partita, anche ricca di personalità, anche con assenze importanti”. Mancavano Gallo, fermato da un virus intestinale, Berra e il capitano Di Pasquale.

Un’emergenza alla quale il reparto arretrato ha risposto positivamente: “I difensori se la sono cavata bene”. La prossima tappa sarà lunedì prossimo contro il Barletta, questa volta allo “Zaccheria”. Vincere il derby per dare una spallata a una diretta concorrente, distante appena tre lunghezze, rappresenterebbe un viatico importante in vista di un altro confronto molto atteso: quello di sabato 14 novembre contro il Bari. Una sfida particolarmente sentita dalle rispettive tifoserie, ma che quasi certamente si disputerà senza la presenza dei tifosi rossoneri e della provincia sugli spalti. (Ph. F. Antonellis/ Calcio Foggia).



Pubblicato il 3 Novembre 2026