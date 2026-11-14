Auteri: “Non siamo in una buona fase, ma vogliamo prenderci qualcosa di importante”

Si torna in campo. Quest’oggi alle 17:30 il Bari affronterà il Foggia dell’ex Gaetano Auteri. Si tratterà di una sfida in un clima glaciale, come già successo in questo campionato al San Nicola, con la tifoseria biancorossa in gran parte assente e il divieto di trasferta nei confronti dei supporter rossoneri. I galletti sono obbligati a vincere per mantenere il ritmo nei confronti degli impegni presi con la città. I -9 punti dalla capolista Potenza iniziano a pesare e gli uomini di Rastelli non vincono da 4 turni, esattamente dal 10 ottobre in casa con il Giugliano. Dopo quella gara sono stati collezionati solo 4 pareggi con Picerno, Scafatese, Casertana e Crotone, oltre che una sconfitta in Coppa Italia con il Potenza, che ha determinato l’eliminazione della squadra del capoluogo pugliese dalla competizione. Parallelamente il Potenza affronterà la Scafatese al Viviani domani alle 14:30. Occhio anche al Catania, prossimo avversario del Bari in trasferta, a una sola lunghezza dai biancorossi, che sfiderà all’Arechi la Salernitana contemporaneamente ai lucani. I riflettori, però, sono attualmente ed interamente dedicati al derby di Apulia. Il Foggia, dal canto proprio, viene da una pesante sconfitta nel derby casalingo con il Barletta e da un momento non particolarmente positivo. La formazione di Auteri stanzia al 16esimo posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie (Cavese, Cosenza, Sorrento e Crotone), 3 pareggi (Casarano, Savoia e Salernitana) e 6 sconfitte (Giugliano, Potenza, Inter U23, Monopoli, Cerignola e Barletta). Sarà, quindi, altrettanto fondamentale per il gruppo rossonero macinare punti per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica e mettere a rischio la panchina dell’esperto Auteri.

Mister Rastelli, ieri, in conferenza stampa ha presentato il match e l’approccio ad un match da non sbagliare: “Con i derby non è mai una partita come un’altra; con il Foggia è un derby sentitissimo dalle tifoserie. Sarà fondamentale arrivarci con la giusta tensione, anche se non troppa che possa giocare brutti scherzi. Ovviamente diamo grande rispetto all’avversario, ma sarà importante l’aspetto mentale all’inizio del match. Gaetano lo conosco benissimo, ci siamo affrontati negli anni passati, le sue squadre sono molto propositive, il suo organico è molto competitivo, è una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo essere bravi a limitare le loro potenzialità, nonostante non stiano affrontando un momento facilissimo. Nel complesso è stata una settimana positiva, i ragazzi hanno lavorato con grande attenzione ed arriveremo pronti alla sfida di domani (oggi ndr.). I numeri dicono che siamo il decimo attacco del campionato. Nella gara di lunedì abbiamo creato di più rispetto alle altre gare. Se continuiamo a creare con più continuità davanti sono sicuro che migliorerà anche questo aspetto. Sarà fondamentale anche il ritrovamento della condizione di tutti gli elementi. Dopo 13 giornate, vorrei vedere più continuità negli aspetti su cui lavoriamo. Nell’ultimo periodo stiamo pagando, a carissimo prezzo, le minime sbavature che concediamo. Dobbiamo sfruttare meglio le reali caratteristiche dei nostri calciatori, facendo in modo che anche loro stessi mettano in campo qualcosa in più. Il nostro sistema di gioco può essere duttile, in base agli elementi della rosa, valuterò in base a chi sceglierò di schierare in campo. Il Potenza sta facendo un campionato straordinario. Il Bari che ha vinto il campionato di C aveva solo 4 punti in più di noi; attualmente siamo secondi, nonostante le difficoltà patite. Dobbiamo pensare a rosicchiare punti partita dopo partita. Tra gli indisponibili c’è Grgic per un leggero affaticamento, gli altri saranno tutti a disposizione. Colangiuli mi mette sempre in difficoltà e sarà tra i possibili undici titolari. Esposito può giocare sia come esterno che come trequartista. Della Morte ha sempre fatto un lavoro a tutta fascia, sacrificandosi anche in compiti difensivi, ma conosciamo bene le sue doti negli ultimi 16 metri. Bianchi è entrato benissimo dalla panchina, come molti altri. Ha segnato due volte da subentrato; lunedì ci ha permesso di pareggiare, con il Casarano ci ha concesso i tre punti, per cui è un ragazzo che tengo in grandissima considerazione”.

Contemporaneamente ha speso qualche parola in conferenza stampa anche il tecnico dei satanelli, Gaetano Auteri, consapevole delle insidie del match: “Sappiamo di essere in una fase non buona, perché giochiamo bene alcune partite e in altre facciamo più fatica. A me interessa il supporto della società. Se manca non mi faccio esonerare, me ne vado in silenzio. Perdere si può perdere, ma non bisogna mai pensare di essere vinti. Io ascolto, osservo e rifletto su tutto. Noi domani (oggi ndr.) abbiamo una grande occasione. I ragazzi si allenano bene, sull’atteggiamento non sbagliano mai. Siamo in difficoltà, ma non è il momento dei giudizi definitivi. Se fossi un tifoso, dissentirei e mi comporterei educatamente. Al posto di Saro in porta ci sarà Marfella. Il Bari è una squadra strutturata, con giocatori forti e di categoria. Siamo orientati a prenderci qualcosa di importante”.

Il Bari, quindi, ritroverà il suo ex portiere tra i pali degli avversari. Mentre i convocati biancorossi saranno diramati solo quest’oggi a margine del risveglio muscolare.

I galletti, pertanto, potrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con: Cerofolini in porta; Mogos, Mantovani, Elia e Anzolin in difesa; Mendicino, Darboe e Maggiore a centrocampo; Della Morte, Butic e Gomez in attacco.

Il Foggia, invece, potrebbe essere schierato con il 3-4-2-1 con: Marfella in porta; Todisco, Azarovs e Seck in difesa; Tourè, Gallo, Haoudì e Smeraldi a centrocampo; Petito, Oviszach e Ravasio in attacco. (ph. SSC Bari/Calcio Foggia 1920)

Tess Lapedota



Pubblicato il 14 Novembre 2026