Foggia, Auteri cerca continuità ma prima c’è il Casarano lunedì sera

In casa Foggia è tornato il sereno dopo il successo per 1-0 sulla Cavese allo Zaccheria, deciso nel finale da Mario Ravasio. Tre punti preziosi, che hanno restituito morale e ossigeno alla squadra di mister Gaetano Auteri dopo le pesanti battute d’arresto contro Potenza e Giugliano. Adesso, però, arriva un trittico di impegni che potrebbe dire molto sul futuro dei rossoneri: lunedì 2 novembre, alle 20:30, la trasferta contro il Casarano, valida per la dodicesima giornata; lunedì 9 novembre, sempre alle 20:30, il derby casalingo con il Barletta e, sabato 14, alle 17,30, la sfida contro il Bari. Tre appuntamenti ravvicinati, ricchi di insidie e significati, che potranno contribuire a delineare il cammino del Foggia in campionato.

Dopo undici giornate, i satanelli sono saliti a quota 14 punti, portandosi a +3 sul Barletta, quintultimo, e a una sola lunghezza dalla Cavese, decima e in piena zona playoff, appena battuta allo Zaccheria. È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo, ma finora alla squadra di Auteri è mancata soprattutto la continuità. Quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte rappresentano un rendimento altalenante, al quale si aggiunge un gioco che non ha ancora convinto del tutto. Resta, tuttavia, l’attenuante di una partenza ritardata rispetto ad altre formazioni. La trasferta di Casarano, sul campo della squadra allenata da Luciano Zauri, subentrato a Vito Di Bari, oggi alla Salernitana, assume quindi un peso particolare.

Una sconfitta non comprometterebbe la corsa playoff, ma rischierebbe di riavvicinare pericolosamente il Foggia alla zona calda della classifica. Serviranno, dunque, equilibrio e continuità, due ingredienti indispensabili per affrontare al meglio questo ciclo di partite. Intanto, sarà il signor Giuseppe Maria Manzo, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Casarano-Foggia, in programma lunedì 2 novembre alle 20:30 allo stadio Giuseppe Capozza. Gli assistenti saranno Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Ludovico Esposito di Pescara. Manzo ha già incrociato i rossoneri in occasione del secondo turno di Coppa Italia Serie C, il 28 ottobre 2025, quando il Foggia fu sconfitto per 1-0 dal Crotone, con rete di Gomez su rigore al 33′. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 31 Ottobre 2026