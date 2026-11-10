Auteri avverte: “Chi non se la sente di affrontare le difficoltà può fare altre scelte”

Gaetano Auteri esce sconfitto dal derby con il Barletta per 1-0. Sabato prossimo, contro il Bari, la sfida potrebbe diventare un crocevia per il suo futuro, anche se alla vigilia della gara con la squadra della Città della Disfida aveva parlato di progetto a lungo termine. Ma nel calcio mai fare calcoli a priori. A decidere la partita, ironia della sorte, è stato l’ex di turno Alexis Ferrante. La nota più bella è arrivata dagli spalti, con oltre 7mila cuori rossoneri e gli striscioni dedicati ai tifosi scomparsi, diventati simboli per entrambe le tifoserie. Assente quella barlettana per un divieto difficilmente comprensibile, considerati gli ottimi rapporti attuali tra le due piazze. Il campo, tuttavia, ha premiato il Barletta, guidato dal vice Vincenzo Lanotte al posto di mister Paci, assente per lutto. In casa rossonera, invece, Auteri nel post-gara è andato giù duro nell’analisi della prestazione:

“Il calcio è un’affermazione di personalità nei diversi contesti e nelle difficoltà. Bisogna metterci la faccia e il primo a farlo sono io. A quanto pare, però, alcuni hanno ancora un blocco emotivo. Nel secondo tempo abbiamo mostrato quella fame che dovremmo avere in ogni partita. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e soprattutto l’approccio. Il Barletta era migliore di noi nel palleggio, mentre noi abbiamo fatto male nella fase di pressing. Ma da qui a dire che meritassero il vantaggio ce ne passa. La partita poteva tranquillamente chiudersi sullo 0-0”. Il tecnico non recrimina tanto per la sconfitta quanto per una gara che, a suo giudizio, poteva tranquillamente terminare senza reti. Il Foggia, del resto, ha avuto anche occasioni propizie con Seck e Azharov, senza riuscire a sfruttarle. Poi Auteri ha concluso con un messaggio che suona come un avvertimento rivolto al gruppo:

“Non capisco questa mancanza di coraggio. Chi se la sente di affrontare le difficoltà deve dimostrarlo. Sta a me individuare chi è in grado di farlo e chi no. Non ci sono problemi di atteggiamento durante gli allenamenti, ma questa discontinuità, sia collettiva che individuale, non va bene. Resto molto deluso ma non preoccupato. Queste situazioni mi danno ancora più stimoli. Chi ha voglia di reagire bene, altrimenti si faranno altre scelte. Si riparte dal lavoro, perché è l’unica soluzione. Guai a non affrontare i problemi”. Ora il Foggia è chiamato alla prova del nove: sabato pomeriggio al San Nicola col Bari. Una partita da vincere per provare a risorgere e allontanarsi da una classifica sempre più precaria. I rossoneri sono quintultimi, appaiati al Casarano, che li precede per differenza reti. Meglio del Foggia, anche in virtù degli scontri diretti, ci sono Barletta e Salernitana. (Ph. F. Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 10 Novembre 2026