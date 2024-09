Austria, proiezioni: estrema destra Fpo primo partito al 29,1%

(Adnkronos) – Il Partito della Libertà (FPOe, formazione di estrema destra) è in testa in Austria con il 29,1% nelle proiezioni delle elezioni per rinnovare i 183 seggi del Nationalrat, la Camera bassa del parlamento di Vienna. Al secondo posto il Partito Popolare Austriaco (OeVP) del cancelliere Karl Nehammer con il 26,2%, mentre il Partito Socialdemocratico (SPOe) ha il 20,4%. I Verdi sono fermi all'8,6% e poco più sopra, all'8,8%, i liberali di Neos. Stando alle proiezioni, l'Fpo conquisterebbe 57 seggi (+26), l'Ovp 52 (-19), l'Spo 40, il Neos 17 (+2) e lo stesso numero i Verdi (-9). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2024