Attualità

Australian Open, Zverev batte Tien e va in semifinale

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Alex Zverev in semifinale agli Australian Open 1026. Il tedesco, testa di serie numero 3, nei quarti di finale ha sconfitto oggi 27 gennaio lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per 6-3, 6-7 (5-7), 6-1, 7-6 (7-3). In semifinale, Zverev aspetta il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina-Russia, Mosca: “Avanziamo in tutte le direzioni”. Attacchi su Odessa, colpita anche Mykolaiv

9 minuti fa

Fiere, Giovanni Bozzetti nominato presidente del comitato Aefi e It-Ex

10 minuti fa

Australian Open, Musetti-Djokovic e Sinner-Shelton: programma e orario tv

24 minuti fa

Essere nonni fa bene al cervello, curare i nipoti è uno scudo contro il declino cognitivo

44 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio