Attualità
Australian Open, Zverev batte Tien e va in semifinale
(Adnkronos) – Alex Zverev in semifinale agli Australian Open 1026. Il tedesco, testa di serie numero 3, nei quarti di finale ha sconfitto oggi 27 gennaio lo statunitense Learner Tien, numero 25 del tabellone, per 6-3, 6-7 (5-7), 6-1, 7-6 (7-3). In semifinale, Zverev aspetta il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pubblicato il 27 Gennaio 2026