Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: “Siamo animali allo zoo?”

Furia Iga Swiatek agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, la tennista polacca è stata battuta dalla kazaka Elena Rybakina nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e in conferenza stampa si è sfogata per il 'trattamento' riservato agli atleti durante il torneo. I giocatori sono infatti costantemente filmati dal momento che mettono piede negli impianti degli Australian Open, in modo che possano offrire contenuti esclusivi a tifosi e appassionati, e questo ha sollevato una questione di privacy, rivendicata dagli stessi tennisti. "La domanda è: siamo tennisti? O siamo animali allo zoo? Dove vengono filmati anche mentre fanno i loro bisogni", ha chiesto ironicamente Swiatek in conferenza stampa, "ovviamente sto esagerando, ma sarebbe bello avere un po' di privacy e non essere sempre osservati. Sarebbe bello avere un po' di spazio per sé, senza che tutto il mondo ti guardi". "A Wimbledon ci sono campi dove le persone con l'accredito possono entrare, ma senza i tifosi. Ci sono alcuni tornei in cui è impossibile e sei costantemente osservato", ha continuato Swiatek, "non credo che dovrebbe essere così perché siamo tennisti. Dovremmo essere osservati in campo e dalla stampa. Questo è il nostro lavoro. Non è nostro compito essere un meme quando dimentichi l'accredito. È divertente, di sicuro. La gente ha qualcosa di cui parlare. Per noi, non credo sia necessario".

Pubblicato il 28 Gennaio 2026