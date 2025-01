Australian Open, Sinner in campo contro Schoolkate

(Adnkronos) – Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 16 gennaio, Tristan Schoolkate, tennista australiano numero 173 del mondo nel secondo turno degli Australian Open. I due giocatori sono in campo per il riscaldamento alla Rod Laver Arena. Il numero uno del mondo ha superato il primo turno dopo aver battuto il cileno Nicolas Jarry in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. L'australiano invece ha sconfitto il giapponese Taro Daniel in quattro set. In caso di passaggio del turno, per Sinner ci sarà la sfida con lo statunitense Marcos Giron. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Gennaio 2025