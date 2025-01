Australian Open, Sinner contro Jarry: il sorteggio del tabellone maschile

(Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del singolare maschile dell'Australian Open 2025. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi 9 gennaio a Melbourne. L'azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, sfiderà il numero 34 del ranking, con cui ha giocato 2 volte in carriera. Il bilancio dei precedenti è 1-1: Sinner, battuto sull'erba di 's-Hertogenbosch nel 2019, si è imposto sul cemento di Pechino nel 2024. Al secondo turno il 23enne altoatesino potrebbe trovare uno tra la wild card Tristan Schoolkate o il giapponese Taro Daniel Possibile. Al terzo turno si prospetta il derby con Stefano Cobolli mentre gli ottavi di finale, a giudicare dal seeding, prevedono un match con il polacco Hubert Hurkacz o con il danese Holger Rune. In teoria i quarti di finale determineranno l'incrocio con l'australiano Alex De Minaur. Spicca il derby al primo turno tra Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, e Matteo Arnaldi. Nell'ottavo di Sinner ci sono altri due italiani: Cobolli debutta contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry mentre Matteo Berrettini se la vede col britannico Cameron Norrie. Lorenzo Sonego attende un qualificato, mentre Luciano Darderi è abbinato allo spagnolo Pedro Martinez. Servirà un'impresa a Fabio Fognini contro Grigor Dimitrov, mentre Luca Nardi cerca la vittoria contro il canadese Gabriel Diallo. Jannik Sinner (1) – Nicolas Jarry (Chi) Lorenzo Musetti (16) – Matteo Arnaldi Flavio Cobolli (32) – Tomas Martin Etcheverry (Arg) Matteo Berrettini – Cameron Norrie (Gbr) Luciano Darderi – Pedro Martinez (Spa) Lorenzo Sonego – qualificato Fabio Fognini – Grigor Dimitrov (Bul, 10) Luca Nardi – Gabriel Diallo (Can). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2025