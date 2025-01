Australian Open, Sinner batte Jarry: Jannik al secondo turno

(Adnkronos) –

Jannik Sinner supera il primo turno degli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo, detentore del titolo, oggi 13 gennaio batte il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo per 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2h40'. Il 23enne azzurro archivia l'esordio vincendo il braccio di ferro contro un avversario capace di rimanere agganciato al match per 2 set grazie al proprio servizio. Per 2 ore abbondanti non si vede un break: Jarry viaggia oltre il 75% di prime palle e mantiene un atteggiamento aggressivo (40 vincenti complessivi e 49 errori). Sinner è ancora in rodaggio (57% di prime palle) ma evita sbavature eccessive (solo 12 errori gratuiti) ed è chirurgico quando c'è bisogno: sale di livello nei momenti chiave e prende in mano il match. I primi game, con Jarry 'in palla', lasciano intuire che il numero 1 del mondo è atteso da una giornata impegnativa. Nel primo set l'azzurro rischia grosso sul 3-3, quando concede 2 palle break all'avversario: il numero 1 del mondo evita guai e riesce a tenere il servizio. Nel game successivo, è Sinner ad avere 2 chance per il break: Jarry se la cava e l'equilibrio resiste. Il numero 1 del mondo potrebbe chiudere la frazione nel 12esimo gioco: palla break che vale il set, ma l'opportunità non viene sfruttata. L'epilogo è rinviato al tie-break e Sinner, finalmente, prende il largo. L'azzurro scappa sul 4-1, poi sul 5-2 e chiude 7-2 senza troppi patemi. Primo set in cassaforte dopo 1h12'.

Il secondo set non offre sussulti fino al 3-3, in un copione già visto. Jarry continua ad appoggiarsi al servizio e nei turni di battuta non concede sostanzialmente nulla. Il film dell'incontro sembra cambiare nel settimo game, quando Sinner si aggiudica 2 scambi prolungati (10 e 12 colpi) salendo 0-30: Jarry, però, raddrizza la situazione (4-3). Non c'è traccia di palle break, il servizio domina la scena e il verdetto, anche nella seconda frazione, è rimandato al tie-break.

La battuta detta legge fino a quando, come nel primo set, Sinner accelera. L'azzurro, sotto 2-3, inanella 4 punti consecutivi e con 2 mini-break vola sul 6-3: ha 2 servizi a disposizione per chiudere il set, ma cede entrambi i punti (6-5) riaprendo totalmente i giochi. Jarry, però, non ne approfitta: sbaglia ancora, anche il secondo set parla italiano dopo 2h10' di battaglia. Jarry, a mani vuote dopo 130 minuti di lotta, accusa il colpo e in apertura di terzo set cede il servizio: è il primo break della giornata, che consente a Sinner di mettere la freccia (3-0) e mantenere il controllo del set (4-1). Il serbatoio di Jarry ormai è vuoto, il cileno concede il secondo break e alza bandiera bianca. Sinner chiude 6-1: buona la prima. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Gennaio 2025