Australian Open, quarto giorno con Alcaraz e Paolini: il programma completo

(Adnkronos) – Quarto giorno agli Australian Open 2026. A partire dalla notte tra martedì 20 gennaio, e mercoledì 21, scenderanno nuovamente in campo, per il secondo turno, Carlos Alcaraz e Jasmine Paolini, oltre ad Alexander Zverev e il padrone di casa Alex De Minaur. Nel tabellone femminile, oltre all'azzurra, tornerà protagonista la numero uno Wta Aryna Sabalenka e Coco Gauff.

ROD LAVER ARENA – dall'1:30 ora italiana

[1] Aryba Sabalenka (BLR) – [Q] Zhuoxuan Bai (CHN) non prima delle 4:00 [1] Carlos Alcaraz (SPA) – Yannick Hanfmann (GER) non prima delle 9:00 Hamad Medjedovic (SRB) – Alex de Minaur [6] (AUS) Iva Jovic (USA) – Priscilla Hon [Q] (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dall'1:30

[Q] Jaime Faria (POR) – Andrey Rublev [13] (RUS) non prima delle 3:00 [3] Coco Gauff (USA) – Olga Danilovic (SRB) non prima delle 9:00 Maria Sakkari (GRE) – [8] Mirra Andreeva (RUS) [29] Frances Tiafoe (USA) – Francisco Comesana

JOHN CAIN ARENA – dall'1:00

[12] Elina Svitolina (UCR) – [Q] Linda Klimovicova (POL) [11] Daniil Medvedev (RUS) – Quentin Halys (FRA) non prima delle 7:00 Elena-Gabriela Ruse (ROM) – Ajla Tomljanovic (AUS) non prima delle 8:30 [3] Alexander Zverev (GER) – Alexandre Muller (FRA)

KIA ARENA – dall'1:00

[WC] Talia Gibson (AUS) – [23] Diana Shnaider (RUS) Reilly Opelka (USA) – [14] Alejandro Davidovich Fokina (SPA) [10] Alexander Bublik (KAZ) – Marton Fucsovics (HUN) Magdalena Frech (POL) – [7] Jasmine Paolini (ITA)

1573 ARENA – dall'1:00

[19] Tommy Paul (USA) – Thiago Agustin Tirante (ARG) [17] Victoria Mboko (CAN) – Caty McNally (USA) [WC] Jordan Thompson (AUS) – Nuno Borges (POR) [19] Karolina Muchova (CZE) – Alycia Parks (USA)

ANZ Arena – dall'1:00

[18] Francisco Cerundolo (ARG) – Damir Dzumhur (BIH) [Q] Storm Hunter (AUS) – Hailey Baptiste (USA) Anastasia Potaopova (AUT) – [28] Emma Raducanu (GBR) [25] Learner Tien (USA) – Alexander Shevchenko (KAZ)

Court 5 – dall'1:00

Yulia Putintseva (KAZ) – Elsa Jacquemot (FRA) COURT 6 – dall'1:00 Kamil Majchrzak (POL) – Fabian Marozsan (HUN) non prima delle 3:00 Polina Kudermetova (UZB) – [14] Clara Tauson (DEN) [Q] Michael Zheng (USA) – [32] Corentin Moutet (FRA) Ann Li (USA) – Magda Linette (POL)

COURT 7 – dall'1:00

[Q] Zeynep Sonmez (TUR) – Anna Bondar (HUN) Tomas Martin Etcheverry (ARG) – [Q] Arthur Fery (GBR) Emilio Nava (USA) – [26] Cameron Norrie (GBR) Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026