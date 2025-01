Australian Open, quando giocano Sinner e Sonego: il programma degli italiani

(Adnkronos) – Mercoledì 22 gennaio, agli Australian Open sarà il turno di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. A Melbourne è stato ufficializzato il programma dei match di domani, che vedranno impegnati il numero 1 al mondo contro l'australiano Alex De Minaur e l'altro azzurro (già numero 35 del ranking, grazie al successo agli ottavi), contro l'americano Ben Shelton. Inizierà Lorenzo nel pomeriggio australiano (in piena notte italiana), poi toccherà a Jannik in serata (dunque, nella mattinata italiana). Intanto, i due azzurri saranno impegnati sulla Rod Laver Arena, il campo centrale. Il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Sonego: il suo match contro il classe 2002 Ben Shelton è previsto non prima delle 4:30 italiane. Poi, spazio a Jannik Sinner: la sua partita contro De Minaur, testa di serie numero 8, inizierà alle 9:30 italiane. Dovessero passare entrambi il turno, gli italiani si sfideranno nella semifinale della parte alta del tabellone. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Gennaio 2025