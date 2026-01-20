Australian Open, oggi Sinner-Gaston – Diretta

Attualità

Esordio agli Australian Open 2026 per Jannik Sinner. Nella terza giornata dello Slam di Melbourne oggi, martedì 20 gennaio, il tennista azzurro giocherà contro il francese Hugo Gaston – in diretta tv e streaming – al primo turno del tabellone maschile. Sinner arriva al primo appuntamento della stagione da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. In caso di passaggio del turno Sinner sfiderà il vincente della sfida tra Duckworth e Prizmic.  
