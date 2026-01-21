Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell'esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec. In caso di passaggio del turno Paolini sfiderà la vincente di Jovic-Hon.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026