Attualità

Australian Open, oggi Musetti-Djokovic – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Musetti arriva all'appuntamento con il fuoriclasse serbo dopo aver eliminato, nei turni precedenti, Raphael Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz agli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, raggiungendo i quarti grazie al ritiro di Mensik. In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente di Sinner-Shelton.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sport, più rischi demenza da colpi ripetuti alla testa: lo studio sul cervello degli atleti

4 ore fa

Milano-Cortina, Piantedosi: “Mai agenti Ice in Italia come a Minneapolis”. Ecco il piano sicurezza

4 ore fa

Zangrillo: “In Cdm stop a dichiarazione Isee e arriva tessera elettorale digitale”

4 ore fa

Ucraina-Russia, il rapporto choc: da inizio guerra 1,8 milioni di soldati morti, feriti e dispersi

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio