Australian Open, oggi Musetti-Collignon – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 20, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Melbourne. Musetti è reduce dalla finale persa nel torneo preparatorio di Hong Kong, che ha aperto la sua stagione, dove si è arreso ad Alexander Bublik, ma grazie a cui ha raggiunto il suo best ranking, volando al terzo posto della classifica Atp. Nella mattinata di martedì 20 gennaio invece toccherà a Jannik Sinner. 
20 Gennaio 2026

