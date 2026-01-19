Australian Open, oggi Musetti-Collignon – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti. Oggi, martedì 20, il tennista azzurro sfida il belga Raphael Collignon – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Melbourne. Musetti è reduce dalla finale persa nel torneo preparatorio di Hong Kong, che ha aperto la sua stagione, dove si è arreso ad Alexander Bublik, ma grazie a cui ha raggiunto il suo best ranking, volando al terzo posto della classifica Atp. Nella mattinata di martedì 20 gennaio invece toccherà a Jannik Sinner.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026