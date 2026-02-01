Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

(Adnkronos) – È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali. Sinner lascia quindi il trono degli Australian Open, dopo aver vinto nel 2024 e 2025.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Febbraio 2026