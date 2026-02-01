Attualità

Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali. Sinner lascia quindi il trono degli Australian Open, dopo aver vinto nel 2024 e 2025. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran risponde all’Ue, Teheran dichiara eserciti europei “gruppi terroristici”

46 minuti fa

Carolyn Smith oggi a Verissimo, la lotta contro il tumore

1 ora fa

Fabio Fognini oggi a Verissimo, dall’addio al tennis a Ballando con le stelle

1 ora fa

Samira Lui oggi a Verissimo: il padre assente, l’amore con Luigi e il successo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio